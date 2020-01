Michele Emiliano sarà il candidato del centrosinistra per le elezioni regionali 2020 in Puglia. E’ questo il risultato emerso dalla consultazione delle primarie tenutesi domenica 12 gennaio. Il Governatore uscente, con una percentuale del 70% circa delle preferenze, ha avuto la meglio sugli altri candidati Elena Gentile, Leo Palmisano e Fabiano Amati.







Secondo i primi dati l’affluenza in tutta la Puglia sarebbe di circa 80.000 votanti, ben inferiore a quella delle primarie del 2014, quando ai seggi si presentarono oltre 124.000 votanti, segno del fatto che sia necessaria una profonda riflessione tra le file dei dem, anche in vista della tornata elettorale regionale.

“Da domani inizia la battaglia per la Puglia” – scrive Michele Emiliano. “Mi viene in mente la battaglia d’Inghilterra nella quale qualcuno tentava di prendersi l’Inghilterra. Penso che la Puglia nessuno se la possa prendere, la Puglia va rispettata, va difesa, noi l’abbiamo fatto, forse qualche volta anche commettendo degli errori perché abbiamo dei limiti, siamo umani. Da domani si comincia a scrivere il programma, tutti insieme. Dovrò continuare a fare il presidente della Regione e quindi la mia campagna elettorale sarà soprattutto lavorare per la Puglia e costruire insieme agli altri il programma per i prossimi 5 anni”.







DI SEGUITO I RISULTATI NEI COMUNI DEI CINQUE REALI SITI E CERIGNOLA:



Stornarella

Emiliano 159

Amati 16

Gentile 23

Palmisano 4

Nulla 1

Carapelle

Emiliano 8

Gentile 74

Amati 1

Palmisano 0

Orta Nova

Emiliano 121

Gentile 18

Palmisano 18

Amati 2

1 scheda bianca

Stornara

Emiliano 355

Amati 136

Gentile 16

Palmisano 0



Cerignola

Emiliano 704

Gentile 658

Amati 6

Palmisano 9