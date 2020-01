Troppo brutto per essere il solito Foggia. Non vanno oltre lo 0-0 in casa dell’Agropoli i rossoneri nella seconda giornata del girone di ritorno della serie D gir. H, al cospetto di una squadra ultima in classifica e reduce da sei sconfitte consecutive.







Nessuna occasione da rete: basta questo per dire che il pari non soddisfa affatto i tifosi foggiani. Non ha convinto sopratutto l’attacco, dove Tortori era troppo isolato e a nulla è valso l’ingresso nel secondo tempo di Russo (Allegretti non era ancora utilizzabile). Unica, magra, consolazione è il pari del Bitonto contro il Gladiator che perlomeno non provoca un ulteriore distacco dai baresi.





Di tutt’altro spessore il risultato dell’Audace Cerignola che strapazza l’Andria 6-3 e conquista il nono risultato utile consecutivo. Sugli scudi Rodriguez e Marotta, che proiettano gli ofantini nei quartieri alti della classifica.