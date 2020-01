Diffondiamo integralmente il comunicato stampa del sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa diffuso a margine dell’incontro con il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, in merito agli atti intimidatori avvenuti negli ultimi giorni in città.







Ringrazio il prefetto Sua Eccellenza Raffaele Grassi per averci allietati della sua presenza. Così come ringrazio tutte le forze dell’ordine che hanno deciso di intervenire questa mattina presso il nostro Comune. La loro presenza, la presenza dello Stato, non può che incoraggiarmi nell’andare avanti in questa mia prima esperienza amministrativa. Infatti solo avendo affianco lo Stato potremo arginare la criminalità nei nostri territori.

Orta Nova è il Paese che amo; è il Paese che mi ha concesso l’onore e l’onere di rappresentarlo istituzionalmente. Proprio per questo motivo non posso, e non possiamo, permettere a nessuno di devastare la sua bellezza con atti vili da parte di coloro che vogliono creare una mentalità di illegalità e compromesso.Orta Nova è una comunità dotata di bellissime realtà che quotidianamente agiscono sul territorio per renderlo più virtuoso, nonostante le tante difficoltà.

Proprio per questo come primo cittadino non posso che fare leva su tutto questo per portare avanti, insieme a tutti/e, nessuno escluso, la cultura della legalità; il coraggio di dire NO; il fare muro contro gli interessi di pochi.

E allora cari/e ortesi ci vediamo sabato sera in Piazza (a breve indicheremo orario e modalità). Vogliamo incontrarvi e parlarvi. Solo con l’unione di tutti/e potremo andare avanti seguendo la strada giusta.

Domenico Lasorsa sindaco