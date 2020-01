La “squadra Stato” ha risposto “presente” all’appello lanciato dalla politica e dai cittadini di Orta Nova, dopo i due atti intimidatori che hanno riguardato il presidente del Consiglio Comunale, Paolo Borea. In mattinata il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, (accompagnato dai vertici provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri e dal questore Paolo Sirna), presso il Municipio di Orta Nova, ha incontrato il sindaco Mimmo Lasorsa, Paolo Borea, la sorella Marianna (titolare del negozio di intimo che ha subito un attentato dinamitardo negli scorsi giorni).







Il massimo rappresentante territoriale del Governo, rivolgendosi a tutta la politica locale e alla cittadinanza, ha invitato a tenere la “schiena dritta” e a perseverare nell’operato, nella consapevolezza di poter contare sull’apporto delle forze delle ordine e su misure di sicurezza speciali che riguarderanno il Comune dei Reali Siti e la famiglia degli amministratori colpiti dagli atti intimidatori. “Queste mie manifestazioni esterne dalla Prefettura vogliono mostrare quello che è un mio indirizzo – ha affermato Grassi – ovvero stare vicino a coloro che stanno vivendo momento sensibili. E questo per Orta Nova è un momento sensibile, per i fatti che si sono registrati. Gli inquirenti stanno svolgendo le attività investigative e sono sicuro che riusciranno a comprendere le causali. Il Prefetto, in qualità di massima autorità territoriale di sicurezza, ha disposto delle misure straordinarie dopo aver sentito il presidente del Consiglio e sua sorella Marianna – conclude Grassi”.

Il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, in occasione della visita del Prefetto, ha sottolineato la volontà dell’amministrazione comunale di andare avanti e di proseguire nella realizzazione delle linee programmatiche.”Noi non siamo rassegnati, anzi forse riusciremo a trovare in questo momento una maggiore coesione” – ha affermato il primo cittadino. “Siamo sicuri che l’attenzione che ci darà Sua Eccellenza il Prefetto e tutto il Comitato provinciale di Sicurezza pubblica, sarà fondamentale per il controllo del territorio. Noi ci impegneremo affinché questo tipo di intervento sia efficace e costante per il bene del nostro paese”.

GUARDA QUI LA CONFERENZA