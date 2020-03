La notizia dell’adozione di ordinanze specifiche per la quarantena preventiva di alcuni soggetti venuti a contatto con contagiati da Coronavirus ha creato episodi di intolleranza e discriminazione anche nei Comuni della provincia di Foggia. Sul tema è intervenuto il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, facendo seguito al provvedimento tramite il quale un cittadino ortese è stato assegnato alla restrizione domiciliare.







“Volevamo ribadire ancora una volta, sentite le voci insistenti, che ad Orta Nova non c’è al momento nessun caso di Coronavirus” – afferma perentoriamente il sindaco. “L’ordinanza di permanenza domiciliare fiduciaria è scaturita grazie all’ autodenuncia di un cittadino che è stato a contatto con un caso accertato di Coronavirus. Il cittadino è costantemente monitorato dall’Asl, che ogni giorno si sta interessando della sua situazione salutare, e al momento non presenta alcun tipo di sintomo riconducibile al Covid-2019”.

“Allo stesso tempo teniamo a precisare che la sua famiglia non c’entra nulla con il suo eventuale contagio” – scrive Domenico Lasorsa. “In quanto solo lui è stato a contatto con un caso accertato e si è subito messo in quarantena. I suoi familiari non c’entrano nulla. Quindi proprio per questo vi chiediamo di essere sensibili per la situazione ed evitare episodi spiacevoli di esclusione sociale o quant’altro. Dato atto poi che non ce n’è minimamente motivo”.