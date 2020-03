Rinviata a data da destinarsi l’inaugurazione dell’auditorium di Carapelle. La scelta avallata dall’amministrazione Comunale è stata dettata dalle disposizioni che sconsigliano gli assembramenti di persone per evitare il contagio da Coronavirus. L’inaugurazione si sarebbe dovuta tenere sabato 7 marzo alle ore 11.







“Vista l’emergenza in atto e le disposizioni del Governo” – si legge nella nota dell’organizzazione – “ci vediamo costretti a rinviare a data da destinarsi delle manifestazioni in auditorium per causa di forza maggiore. Sarà nostra cura mettervi al corrente delle date in cui dette manifestazioni verranno svolte”. Potrebbe slittare anche la programmazione del bando “Periferie al centro” – Reali Siti Luoghi Ospitali che avrebbe previsto delle date proprio nell’auditorium di Carapelle.