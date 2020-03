Con l’ordinanza n° 4 dello scorso 3 marzo, il dirigente provinciale del settore viabilità, Emanuele Bux, ha disposto la chiusura precauzionale al traffico sul tratto di strada che congiunge Stornarella a Borgo Libertà (Strada Provinciale 82).







Il provvedimento si è reso necessario dopo che, tramite sopralluoghi dei responsabili, è stata riscontrata sul tratto in esame la presenza in banchina di numerosi alberi di alto fusto secchi e pericolanti, nonché rami spezzati ed adagiati su alberi vicini che potrebbero arrecare dei seri danni ai veicoli in transito.

Negli scorsi giorni anche il sindaco di Stornarella, Massimo Colia, ha segnalato la pericolosità del tratto stradale all’ente provinciale, facendo presente che in più casi, i responsabili del Comune sono intervenuti per tamponare la situazione in seguito ad alcuni disagi causati dal maltempo.







Il transito, in attesa di un intervento di straordinaria manutenzione atto ad eliminare tale stato di pericolo, sarà consentito soltanto ai veicoli dei residenti, ai frontisti e a quelli adibiti alle operazioni di carico e scarico. Tutti gli altri veicoli dovranno osservare la cartellonistica che farà presente l’obbligo stabilito dalla Provincia di Foggia.