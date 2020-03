🔴AGGIORNAMENTO COVID-19

13 Marzo 2020



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che oggi 13 marzo - con aggiornamento alle ore 20.00 - sono stati effettuati 180 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi:

130 sono risultati negativi e 50 positivi.



I casi positivi sono cosi suddivisi:

12 in Provincia di Bari;

8 in Provincia Bat;

4 in Provincia di Brindisi;

18 in Provincia di Foggia;

6 in Provincia di Lecce;

2 in provincia di Taranto



Con questo aggiornamento salgono a 158 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus.