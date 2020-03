Primo caso di Coronavirus accertato nei Comuni dei Cinque Reali Siti. Si tratta di una donna di Stornarella della quale ometteremo volutamente le generalità per tutelarne la privacy.

La donna, dopo aver manifestato i sintomi del Covid-19 è stata trasportata in Ospedale, in attesa del tampone che è poi risultato positivo. E’ attualmente ancora ricoverata in ospedale, ma sta meglio, non è intubata e non ha più febbre.

L’ASL Foggia ha attivato tutte le procedure di contenimento del contagio, attraverso la profilassi e la ricostruzione degli ultimi contatti che ha avuto la donna. Nel frattempo, dopo i primi due casi di ieri, un altro caso di COVID-19 è stato accertato a Cerignola.