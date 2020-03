“In ginocchio l’agricoltura di Capitanata, una situazione drammatica per gli agricoltori di Capitanata e non solo, la meta’ dei raccolti di frumento duro è andata per mancanza d’acqua, coltivazioni di asparagi e carciofi ormai sottomesse per le forti gelate di questi giorni, produzione di pomodoro almeno un 40% in meno”. E’ quanto afferma il consigliere provinciale con delega all’agricoltura ed assessore di Carapelle, Andrea Agnelli (Lega – Noi con Salvini).

“Va’ dichiarato lo stato di calamita’ per la nostra regione e occorrono subito risorse importanti nel settore agricolo con un rinvio dei pagamenti e un anticipazione al piu’ presto dei contributi pac, nonostante questo disastro atmosferico si presenta anche a livello nazionale lo sciacallaggio delle catene di distribuzione che compraoo dai poveri agricoltori al prezzo stracciato e rivendendono a prezzi esorbitanti” – conclude Agnelli.

Comunicato Stampa

Andrea Agnelli