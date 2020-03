Quando si mettono insieme uno dei più importanti sceneggiatori di fumetti contemporanei, Joe Kelly, e un disegnatore di livello come JM Ken Niimura, il risultato è a dir poco sorprendente. I kill giants racconta di Barbara, una ragazzina di quinta elementare, che si rifugia in un mondo fatto di giochi di carte fantasy, mostri e giganti.

Per combattere i mostri, utilizza il martello magico Coveleski. Nella narrazione troviamo tutti gli elementi di una teen story: la bulla della scuola, una ragazza che vuole diventare amica nonostante le stranezze di Barbara, una famiglia strampalata… Eppure questa è una storia diversa perché i giganti, tra fantasia e realtà, ci sono e Barbara lotterà contro di loro, scalando la montagna delle sue paure e trovando, alla fine, la vita. Una storia intensa e commovente, con un messaggio forte di amore e di vitalità. Consigliato a chi vuole imparare a combattere i propri mostri!

Se fosse cibo:

Delle gustosissime ciambelle, da mangiare in compagnia.

Racchiuso in una frase:

Sono venuto per te, bimba… tutto ciò che vive, muore. E’ per questo che devi trovare la gioia nel vivere, mentre il tempo è ancora tuo, e non aver paura della fine. Negare questo è come negare la vita. Temere questo, è temere la vita.

Edizione Utilizzata:

Joe KELLY – JM Ken NIIMURA, I kill giants, BAO, Milano 2015

