Un’emergenza nell’emergenza, in questo periodo di epidemia da Covid-19, è quella rappresentata dalle perdite economiche degli esercenti di servizi non essenziali. Bar, negozi, ristoranti e artigiani costretti a restare chiusi per prevenire il contagio da Coronavirus, così come da disposizione dei decreti.

Un danno incalcolabile che si andrà a sommare alla perdita economica di sistema, quando alla fine dell’emergenza si potranno tirare le somme. Ma un piccolo comune della provincia di Foggia ha già iniziato a guardare al dopo. Siamo a Biccari, sui Monti Dauni, un centro sempre avvezzo alle novità e alle iniziative singolari: l’ultima si chiama “PerDopo”.

“Perdopo – spiega il sindaco Gianfilippo Mignogna sulla sua pagina Facebook – è il buono spesa che abbiamo ideato a favore di bar, pizzerie e ristoranti di Biccari che sono costretti ad una lunga chiusura per l’emergenza sanitaria. Sul sito della Cooperativa di Comunità Biccari, tramite bonifico o PayPal, sarà possibile scegliere il locale preferito (tra quelli che aderiscono) ed acquistare uno o più buoni da 10, 20 o 50 euro per consumazioni da utilizzare dopo, ad emergenza finita”.

Dunque con un semplice acquisto a “consumazione posticipata” il Comune di Biccari inizia a costruire il domani e ad aiutare gli esercenti locali, lanciando il cuore oltre l’ostacolo e pensando a quando il virus sarà debellato. “Un modo questo – conclude il primo cittadino – per dimostrare affetto e vicinanza a chi in questo momento è costretto a tenere la saracinesca abbassata e darci tutti insieme un bellissimo appuntamento per dopo”.