Il consigliere comunale di Orta Nova Dino Tarantino ha presentato un’interrogazione alla maggioranza per avere contezza delle misure messe in atto dall’amministrazione comunale ortese per prevenire il contagio da Covid-19. L’ex sindaco ed esponente di Fratelli d’Italia ha anche chiesto il numero preciso dei cittadini ortesi risultati positivi al tampone, denunciando una problematica nella comunicazione dei dati che in realtà sta caratterizzando tutti i centri della Capitanata.

Con l’interrogazione presentata al presidente del Consiglio Comunale ortese, nello specifico, il consigliere Tarantino ha chiesto: “Quali misure siano state messe in atto e quali risorse siano state stanziate o eventualmente implementate per l’effettuazione di controlli e sanzioni; se corrisponde al vero che risultano attualmente, nel territorio del Comune di Orta Nova, persone in isolamento quarantenario per contagio da Covid-19 contratto all’interno del territorio comunale; se corrisponde al vero che risultano attualmente ricoverati, presso i presidi ospedalieri del territorio, persone residenti nel Comune di Orta Nova, risultati contagiati da Covid-19 all’interno del territorio comunale”.

Il sindaco Domenico Lasorsa, riportando i dati ufficiali giunti dall’Asl fino a questo momento, negli scorsi giorni aveva comunicato la positività di soli due cittadini, risultati contagiati all’interno di strutture sanitarie fuori città. Uno di questi è venuto a mancare nei giorni seguenti.