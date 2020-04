🔴 CARAPELLE, MAXI INCENDIO IN AZIENDA DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI. IN FIAMME MIGLIAIA DI CASSONI 🔴 SCONTRO RIAPERTURA, CALABRIA SFIDA IL GOVERNO E INIZIA CORPOSE RIAPERTURE IN DIVERSI SETTORI 🔴 FOGGIA, SEQUESTRATI DPI E MASCHERINE NON A NORMA 🔴