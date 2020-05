📅 TPP LIVE - IL 18 MAGGIO IN DIRETTA FACEBOOK CON GIANMARCO SAURINO, DAMIANO NIRCHIO, ANNA CAMMALLERI E UNO STUDENTE DI LICEO



Torna l’appuntamento con #TPPLIVE sulla nostra pagina Facebook. Lunedì 18 maggio, alle ore 12.30, parleremo di Teatro Ragazzi con Gianmarco Saurino - giasausource, Damiano Francesco Nirchio e il direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Puglia, Anna Cammalleri. Il dibattito questa volta si apre anche al pubblico dei più giovani. In collegamento da Lecce uno studente del Liceo Scientifico De Giorgi Lecce (Matteo Minonne).



Quarantacinque minuti di approfondimento e dibattito su teatro, danza, musica, spettacolo dal vivo, cultura. Diversi gli spunti che verranno offerti da questa puntata: dalla possibilità di inserire il teatro contemporaneo nei programmi scolastici all’importanza del teatro nella scuola di oggi, passando al “come” costruire veri e propri laboratori di scrittura teatrale per studenti.



I nostri ospiti in diretta con Lù Ileana Sapone e Maddalena Tulanti proveranno a rispondere alle nostre domande e a quelle del pubblico che si collegherà per partecipare.

La puntata sarà trasmessa in cross-posting anche sulle pagine di bonculture, FIRSTonline, Icon Radio, Il Megafono 5RS, ilikepuglia, la Repubblica - Bari, LeccePrima.it, PiiiL Cultura Puglia, quiSalento.it, Quotidiano l'Attacco, TELEBARI, Radio Doppio Zero, Fondazione Nuovo Teatro Verdi.