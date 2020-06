Dopo aver comunicato la guarigione di tutti i cittadini di Carapelle risultati positivi al Coronavirus negli scorsi mesi, il sindaco di Carapelle, Umberto Di Michele, è intervenuto in merito al progetto di finanza sul cimitero, voluto dalla sua amministrazione. Infatti, negli scorsi giorni, dalle opposizioni avevano fatto rilevare diverse criticità sul progetto volto alla costruzione di nuovi loculi e alla gestione del campo santo (LEGGI QUI https://ilmegafono.eu/2020/05/26/carapelle-futura-sul-cimitero-non-e-stato-applicato-il-principio-del-buon-padre-di-famiglia/).

Il primo cittadino ha sottolineato che il progetto succitato risulterà molto vantaggioso per la comunità, a differenza di quello relativo alla pubblica illuminazione approvato in precedenza “da coloro che oggi affermano che non ci stiamo comportando da buoni padri di famiglia” – precisa il sindaco. Secondo Di Michele il project financing sul cimitero avrebbe almeno cinque aspetti migliorativi rispetto all’attuale stato in cui versa la struttura attigua alla SS16.

“Quando siamo arrivati al Comune abbiamo trovato una situazione angosciante, perché non c’erano più loculi disponibili al cimitero” – sottolinea Di Michele. “Adesso chi ha vinto il progetto di finanza metterà a disposizione dei cittadini 150 nuovi loculi”. Il secondo problema che sarà risolto è quello della manutenzione, “perché andando a costruire con l’anticipo delle somme, succedeva che i soldi terminavano al momento di dover svolgere dei lavori di manutenzione sulle strutture comunali”. Secondo quanto si apprende, con la nuova gestione verranno effettuati dei lavori di riqualificazione della camera mortuaria, della chiesa del cimitero e delle altre strutture comunali.

Il terzo problema evidenziato dal sindaco è quello relativo alle barriere architettoniche, soprattutto per ciò che concerne la mobilità delle persone diversamente abili. Pertanto si potranno costruire dei montacarichi per raggiungere le sepolture poste ai piani più alti. “Inoltre per la prima volta avremo una sorveglianza del cimitero. Un’esigenza – sottolinea il sindaco – manifestata più volte anche da coloro che adesso si lamentano del progetto di finanza”.

Infatti, il cimitero di Carapelle è stato preso di mira dai ladri alcuni mesi fa, mentre nel 2014 furono addirittura profanate delle tombe. Sarà garantita la guardiania e il parcheggio sarà illuminato anche di notte.

“Il cittadino da tutto questo non avrà alcun danno, avrà solo vantaggi” – conclude il sindaco. “I loculi costeranno quanto costavano prima, ma adesso i cittadini riceveranno anche la lapide, l’ossario e il servizio di tumulazione. E’ evidente che all’inizio ci saranno alcune situazioni di disagio, ma saranno superate con il tempo”.

