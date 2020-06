Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 20 febbraio. All’età di 99 anni, Fedele Moscaritoli è venuto a mancare e con lui la memoria dell’ultimo reduce di guerra residente nel Comune di Stornarella. Nato il 20 febbraio del 1921, si era aggregato nel 1942 nel 21esimo Reggimento Artiglieria di G.A. anticarrata a Napoli.



Di professione bracciante, ha prestato servizio al seguito dell’esercito italiano durante la Seconda Guerra Mondiale, fino a quando è rientrato presso la sua abitazione a differenza di tanti commilitoni che non ce l’hanno fatta. A Stornarella era l’ultima testimonianza diretta di un’epoca cruenta fatta di conflitti, ma anche di tanto spirito di abnegazione che poi ha portato alla ricostruzione del paese.

Oggi, nel giorno in cui è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e dei suoi concittadini, la sezione locale dei Fratelli D’Italia, dalle parole del portavoce Ercole Costa, ha diffuso un pensiero per ricordare Moscaritoli: “Il circolo politico Fratelli d’Italia di Stornarella ringrazia Fedele per aver servito la Patria con onore e lealtà. Ciao Fedele, con te un altro pezzo di storia del nostro paese e di tutta la nazione se ne va via. Onore a te!”.