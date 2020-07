Alla 18esima edizione di “Battiti Live”, che si terrà ad Otranto dal prossimo 16 luglio, ci sarà anche Paola Cassanelli, classe ’84, originaria di Orta Nova. La truccatrice ortese farà parte del team di make up che si occuperà dell’immagine dei grandi artisti della musica italiana che si esibiranno sul palco, tra cui Elettra Lamborghini, Alessandra Amoroso e molti altri.



Quest’anno al storica kermesse musicale sarà trasmessa anche da Mediaset, ma i concerti non saranno aperti al pubblico, a causa delle restrizioni per il contenimento del contagio. Sarà comunque una splendida vetrina per la truccatrice che è docente di Make up e visagismo da diversi anni presso la Cesvim Academy di Trani. Per Paola Cassanelli, nonostante la lunga esperienza nel settore dello spettacoli, sarà la prima esperienza nello staff del Battiti Live.

Dopo aver conseguito il diploma scientifico e la specializzazione in estetica alla Cesvim Academy di Foggia, Paola Cassanelli ha intrapreso il suo percorso da docente. Nel mondo dello spettacolo ha avuto altre importanti esperienze come ad esempio gli impegni al seguito della carovana Rai per Miss Italia e Miss Italia nel mondo, oltre alla lunga trafila di eventi e spettacoli in Puglia. Non mancherà comunque una emozione per la partecipazione all’evento di Otranto che durerà fino al 24 luglio.

“Sono felice di far parte dei truccatori di battiti live che quest anno andrà in onda su italia1” – confida a Il Megafono, Paola Cassanelli. “L’emozione è tanta e cercherò di dare il meglio come faccio sempre nel mio lavoro. Ringrazio la Cesvim Academy e il direttore Giuseppe Faconda per questa grande opportunità lavorativa e per la gioia di vivere quest’esperienza!”.