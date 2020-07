FOGGIA – Convivere con le Mielodisplasie oggi, analizzando lo stato dell’arte e le prospettive future. E’ il tema del webinar pazienti-medici promosso dall’AIL (Associazione Italiana Contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) di Foggia e in programma giovedì 23 luglio dalle ore 17 alle ore 20.

L’appuntamento on line, che vanta il patrocinio della Fondazione GIMEMA Onlus Franco Mandelli, vedrà l’introduzione di Sabrina Nardi (AIL nazionale ), e il saluto di Celestino Ferrandina, Presidente AIL Foggia. Mario Tarricone parlerà dei gruppi AIL pazienti, mentre subito dopo verrà spiegato come convivere con le Mielodisplasie oggi, parlando di diagnosi, terapia e ruolo del trapianto di cellule staminali periferiche nella cura, attraverso gli interventi di Grazia Sanpaolo, Giuseppina Spinosa e Michele Carella. Non mancheranno domande e questioni sollevate dai pazienti, cui verranno fornite risposte adeguate. La partecipazione al webinar è gratuita, ma è necessario iscriversi. Per farlo, visitare il sito www.pazienti.ail.it.

Le Mielodisplasie sono una patologia del sistema emopoietico, ovvero il tessuto deputato alla produzione delle cellule circolanti nel sangue: i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. Sono dovute al danneggiamento delle cellule staminali del midollo osseo e si caratterizzano per una carenza delle cellule del sangue. “Si tratta di un appuntamento importante per medici e pazienti per discutere di una patologia che interessa tante persone – spiega Celestino Ferrandina, Direttore dell’Ematologia del Policlinico Riuniti di Foggia e Presidente dell’AIL Foggia -. La nostra Associazione da sempre è vicina ai propri pazienti e crede nel rapporto medico-paziente, per cui con questo webinar daremo la possibilità ai partecipanti di essere maggiormente informati confrontandosi con medici di assoluto livello”.

