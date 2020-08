Nella giornata di sabato, 8 agosto, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano è stato in visita ad Orta Nova dopo la bomba d’acqua che nelle ore precedenti ha reso impraticabili alcune strade provinciali e ha letteralmente allagato i campi agricoli circostanti.

Il presidente ha effettuato un sopralluogo sulle opere di prevenzione del rischio idrogeologico, accompagnato dall’amministrazione comunale di Orta Nova e da tecnici e commissari che hanno seguito i lavori. Per un importo di circa 3, 5 milioni di Euro, ad Orta Nova è stato realizzato un canale deviatore a difesa del centro abitato che ha previsto la costruzione di alcuni ponti sulla viabilità provinciale. I lavori sono iniziati a settembre 2017 e sono stati conclusi a settembre 2019.

Nonostante questo, però, nella pomeriggio del 7 agosto scorso, a causa delle ingenti piogge, alcune campagne sono rimaste allagate e le Strade Provinciali 81 e 88 sono state chiuse al traffico per la presenza di fanghi e detriti sulle carreggiate. Il presidente Emiliano ha elogiato le opere pubbliche realizzate negli ultimi anni, nonostante fosse presente a tutti la grave situazione che permane sul territorio, con ulteriori interventi auspicati al fine di scongiurare definitivamente ogni rischio idralico.

“Mettere in sicurezza un centro abitato, una strada di provincia, gli argini di un corso d’acqua, un ponte, significa occuparsi della vita delle persone e prevenire incidenti. Gli interventi in campo idrogeologico, anche se a volte sono quelli meno evidenti agli occhi della popolazione, sono tra i più importanti che si possano realizzare. Perché, in caso di calamità naturale, evitano quelle tragedie che in passato purtroppo si sono verificate”.

Durante la visita ad Orta Nova, prima di recarsi a Troia, il Governatore ha incontrato il candidato consigliere regionale di Italia in Comune, Rosario Cusmai (sostenuto da gran parte dell’amministrazione ortese) e il sindaco di Stornarella, Massimo Colia, impegnato nelle ultime ore anch’egli nel fronteggiare l’emergenza allagamenti sulle arterie provinciali.