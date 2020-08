1Q84 è un libro diviso in tre parti e raccolto in due volumi. Uscito in Italia tra il 2011 (libri 1 e 2) e il 2012 (libro 3), il romanzo di Murakami, autore giapponese arrivato in passato a un passo dal Nobel, non ha smentito la sua fama di scrittore onirico, capace di creare atmosfere surreali e paradossali e, al tempo stesso, di utilizzare le emozioni che ognuno di noi ha nascoste nel profondo.

In quest’opera sono tre i protagonisti: la giovane e misteriosa Aomane e il professore-scrittore ancora in erba Tengo, ai quali si aggiunge l’investigatore Ushikawa. Come in ogni racconto che si rispetti, i destini dei personaggi si intrecciano partendo da due elementi di normalità: Aomane, che decide di scappare da un grosso ingorgo prendendo una scala di servizio dell’autostrada, e Tengo, che decide di riscrivere il libro di una giovanissima quanto quasi sgrammaticata autrice. Lo stesso stile dei capitoli, che alternano la storia di Aomane, quella di Tengo e quella di Ushikawa, sono, a mio avviso, un ottimo espediente per l’intreccio.



Avvicinarsi a Murakami leggendo questo libro può essere spiazzante: la cultura giapponese, pur imperniata di simboli occidentali e tendenzialmente sincretica, ha una serie di peculiarità che forse ai nostri occhi possono dare fastidio e risultare addirittura scabrose. Murakami però scrive come se la storia si sviluppasse in un mondo parallelo, in cui queste leggi non valgono; un mondo in cui la realtà entra nella storia e la storia nella realtà, attraverso universi sovrapponibili, ma che non si incontrano. La storia è appassionante e complessa, anche se negli ultimi capitoli del primo volume il ritmo rallenta un po’, per riprendere velocità solo alla fine del volume 3. Non è smentita la grande qualità narrativa dell’autore di Kobe.

Se fosse cibo:

Sukiyaki: fettine di carne di manzo, tofu, ito konnyaku, cipolle, cavoli, funghi e altri vegetali cotti in una pentola di ferro con salsa di soia, zucchero e mirin (saké dolce da cucina)

Racchiuso in due frasi:

Probabilmente non potreste mai immaginare chi io sia, dove stia andando e a fare cosa, – disse Aomane senza muovere le labbra. – Voi, legati lì come siete, non potete andare da nessuna parte. Non potete andare avanti, né tornare indietro. Ma io si. Io ho un lavoro che devo assolutamente portare a termine. Una missione da eseguire. Quindi mi scuserete se procedo. (p. 17 – Volume 1)

All’improvviso Ushikawa restò senza fiato. Per qualche istante dimenticò persino di respirare. Attraverso uno squarcio tra le nuvole si era accorto che, poco distante dalla solita luna, ce n’era un’altra. (p. 264 – Volume 2)

Edizione Utilizzata:

Haruki MURAKAMI, 1Q84. Libro 1 e 2. Aprile-settembre, Einaudi, Torino 2011

Haruki MURAKAMI, 1Q84. Libro 3. Ottobre-dicembre, Einaudi, Torino 2012

Dove trovare il libro:

