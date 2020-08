La candidatura di Mara Ghezza, vicesindaco di Orta Nova, alle elezioni regionali 2020 nelle liste di Italia in Comune, ha creato alcuni malumori in seno alla maggioranza del sindaco Domenico Lasorsa. Infatti, a seguito dell’ufficialità della candidatura, il gruppo consigliare di maggioranza di “PartecipiAmo Orta Nova” ha diffuso una nota attraverso la quale ha annunciato due nuovi ingressi e ha preso le distanze dalla mossa politica della vicesindaca, avallata dal presidente del Consiglio Comunale Paolo Borea e anche dal primo cittadino ortese, a cui è stata comunque ribadita la fiducia per il percorso amministrativo.

“Il gruppo politico-consiliare PartecipiAMO” – si legge nella nota – “è lieto di accogliere al proprio interno i consiglieri Francesco Grillo e Mirco Marseglia. Si tratta di un ingresso importante che migliora la qualità del nostro gruppo, formato attualmente da cinque consiglieri e due assessori”. La nota è stata sottoscritta da Carmine De Girolamo (assessore al personale e al contenzioso), Michele De Finis (assessore ai lavori pubblici), Miriam Maggi (consigliere comunale) Arturo Gianluca Di Giovine (consigliere comunale) Gerardo Ragno (consigliere comunale) e dagli stessi Grillo e Marseglia.

“Il gruppo continuerà a lavorare con lealtà per rilanciare l’azione amministrativa, per sostenere il nostro sindaco e augura al vicesindaco Mara Ghezza una buona campagna elettorale” – continua la nota. “Riteniamo, tuttavia, di non poter sostenere il nostro vicesindaco in quanto la scelta della sua candidatura non è stata condivisa con tutta l’amministrazione ed è stata comunicata dopo l’accettazione della stessa. Pertanto continueremo con lealtà, coraggio e umiltà a servire il nostro territorio, in quanto rappresentano qualità fondamentali per la nostra città educativa ed è il vero motivo per cui siamo stati chiamati a rappresentare i nostri cittadini”.