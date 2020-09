L’antifascismo e l’impegno per la concretizzazione dei principi costituzionali rappresentano due aspetti fondamentali per la vita democratica e civile di un paese. Vivere democraticamente significa ripudiare l’odio per l’altro, la criminalizzazione del diverso, l’indifferenza e ogni pretesa di autoritarismo. Per questo abbiamo deciso di aderire all’ANPI (l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) per promuovere: l’antifascismo militante, i valori della Resistenza, la ricerca storica sul territorio, l’impegno per la pace e i diritti umani, la memoria attiva nelle scuole e il contrasto alle mafie.

Abbiamo deciso di dedicare la nostra sede (via Stornarella, 26, attuale sede dell’Orta Nova che vorrei) alla memoria di Savino Francisco Bonito, partigiano e giornalista, nato a Orta Nova il 27 settembre 1920. Savino chiamato alle armi durante la seconda guerra mondiale, dopo l’8 settembre 1943, da sottotenente di artiglieria contraerea della Marina si rifiutò di combattere nell’esercito della RSI per arruolarsi tra i partigiani di Livorno. Combatté, poi da partigiano, sui monti vicino ad Arezzo, nelle file della 118ma Brigata Garibaldi “R. Servadei”.

Insieme all’ANPI invitiamo tutte/i le/i cittadine/i a votare NO al Referendum del 20/21 settembre 2020, in quanto la riforma di riduzione dei parlamentari, la tanto propagandata riduzione dei costi, riguarderebbe circa 285milioni di € per legislatura, 57milioni di € all’anno, ovvero lo 0,007 % della spesa pubblica. Risulta molto preoccupante la questione della rappresentanza politica, con la riforma un parlamentare non rappresenterebbe più 96mila elettori ma 151.210mila elettori, diminuendo maggiormente il numero di deputati rispetto al numero di abitanti, divenendo così il paese europeo col minor numero di deputati per abitanti (0,7 per 100mila abitanti). Inoltre non si può sacrificare la rappresentatività dei territori sull’altare della governabilità, ma bisogna lavorare per una riforma del sistema molto più ampia, che comprenda al suo interno una buona legge elettorale. Si scrive e vota NO, si legge DEMOCRAZIA.

ANPI Orta Nova

Sez. Savino Francisco Bonito

Coordinatore

Bellotti Pierluigi