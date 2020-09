Il 23 settembre 2011 a causa di un ostacolo posto al centro della carreggiata, che causò il ribaltamento del mezzo Lince VTLM ad Herat, morì il militare Mario Frasca, assieme ai commilitoni Riccardo Bucci e Massimo Di Legge come riportato dal documento ufficiale del Ministero della Difesa consegnato alla famiglia di Mario.

Mercoledì 23 settembre, l’associazione omonima con il patrocinio del Comune di Orta Nova e dell’Unione dei Cinque Reali Siti, organizzano il nono anniversario della scomparsa. Prevista la cerimonia alle ore 10:00 presso il cimitero comunale con la deposizione della corona d’alloro al sacello monumentale, alla presenza di Autorità Civili, Militari, Associazioni e della Comunità cittadina.

A seguire alle ore 11:00 presso la Chiesa B.V.M. Addolorata di Orta Nova, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio. Una piccola parentesi “PIAZZA MARIO FRASCA ad Orta Nova” l’Associazione Frasca pone l’attenzione anche sulla piazza con la realizzazione di un’opera monumentale: “Il lavoro all’impianto non si esaurisce nella semplice sostituzione delle lampadine, ma prevede una serie di interventi a beneficio dell’intera collettività.

Infatti, oltre alla sostituzione di pali ammalorati di linee elettriche ammalorate e del rifacimento dei quadri non a norma, prevede essenzialmente il rifacimento totale dei marciapiedi di Via Pertini, di Via ferrovia all’altezza del distributore Agip realizzando ex novo il marciapiede di sinistra andando verso Orta Nova, la realizzazione di asfalto in varie strade, impianto di videosorveglianza, la realizzazione del Wi-Fi, la riqualificazione della Piazza di Via Gronchi, la messa in funzione della fontana di fronte al Comune ed infine la sistemazione della piazza dedicata al valoroso Mario Frasca. Lavori che ad oggi non sono mai partiti. Perché?

Noi continueremo a mobilitarci, affinché si dia dignità ad una piazza che per tanti anni è stata vittima di degrado, abbandono e di un silenzio da parte delle amministrazioni locali nel rispetto di chi ha sacrificato la propria vita per la Patria.

Comunicato Stampa

ONLUS Mario Frasca