Adalgisa La Torre (detta Gisella) è la nuova sindaca del Comune di Ordona. All’una circa di questa mattina è stato ufficializzato il dato che l’ha vista prevalere sul sindaco uscente, Serafina Stella. E’ stato un lungo testa a testa nelle due sezioni di Via Ascoli, con la candidata di “Insieme per Ordona” che ha avuto la meglio con il 53,47% (932 voti) sulla sua sfidante (46,53%, 811 voti).

Il primo dato da sottolineare è stata l’affluenza. Un vero e proprio record su scala provinciale, con dati che superano l’81% (1796 votanti su 2201 aventi diritto). Poi il testa a testa tra le due candidate donne, unica competizione amministrativa di Capitanata ad avere due aspiranti sindaci del gentil sesso.

Dopo l’ufficialità del dato, la nuova sindaca La Torre si è recata verso il Comune per ricevere la fascia tricolore e proferire le sue prime parole da prima cittadina. “Dobbiamo ricostruire il tessuto sociale di Ordona – ha dichiarato – mettere insieme e non contro i cittadini di questo paese. Poi ci sono tante altre cose da fare, ma partiremo da qui”. Poi un pensiero per la tragica morte di un concittadino ordonese, avvenuta a poche ore dall’apertura dei seggi. “E’ una morte che ci tocca tutti, non solo la sua famiglia. E’ venuto a mancare un padre di famiglia, una persona molto conosciuta in paese ed è una tragedia che segna tutti noi”.

Al termine dello spoglio per i candidati sindaci si è proceduto a conteggiare le preferenze per quanto riguarda i candidati consiglieri. Si attende la riunione dei presidenti di seggio per l’ufficialità dei consiglieri eletti. De Luca da una parte e Lombardi dal’altra risultano i più suffragati. Qui di seguito le preferenze per entrambe le liste:

ORDONA MODERNA

CORBO 68

CUTOLO 50

DE LUCA 182

DI CORATO 62

DI TARANTO 44

JACHNA 18

LA SIGNORA 108

PALUMBO 20

TROCCOLI 117

ONOFRIO 9

INSIEME PER ORDONA

CARUSO 68

CERICOLA 68

DI PAOLA 88

LOMAESTRO 71

LOMBARDI 176

LOPARCO 92

PASCIUTI 109

TERRIBILE 35

TRECCA 41

ZINGARELLI 106