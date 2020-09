La scuola elementare I Circolo “N. Zingarelli” di Via Vittorio Veneto ad Orta Nova non riprenderà le lezioni il prossimo 24 settembre. Sarà necessaria, infatti, almeno un’altra settimana per adeguare le aule e le altre aree comuni alle disposizioni anti-covid, secondo le quali non possono essere presenti più di 15 alunni nella stessa area circoscritta.

La decisione è maturata dopo i sopralluoghi dei tecnici del Comune e dei responsabili della scuola, i quali hanno accolto il suggerimento dei genitori di rinviare il ritorno tra i banchi, piuttosto che scaglionare le aule o utilizzare la didattica a distanza per le prime settimane di scuola. In questi giorni, dunque, si procederà all’abbattimento di alcuni muri e alla nuova sanificazione delle aule per accogliere gli studenti nella maniera più sicura possibile.

La notizia è stata confermata a questa testata dall’assessore all’istruzione del Comune di Orta Nova, Dora Pelullo: “La sanificazione nei locali delle scuole è prevista entro mercoledì 23, per cui la riapertura è prevista normalmente per giovedì 24 (salvo impedimenti di natura organizzativa, per cui i dirigenti potrebbero decidere autonomamente di posticipare), ad eccezione del plesso della scuola primaria “V. Veneto” in cui sono necessari lavori di piccola edilizia per cui sarà necessario posticipare la data di apertura, comunque ufficializzata a breve con ordinanza” – ha affermato l’assessore.

C’è attesa anche per i banchi monoposto che non sono ancora giunti ad Orta Nova, in ragione di numerosi ritardi che stanno riguardano in maniera più estesa l’intera provincia di Foggia e il Sud Italia. Sempre per quanto riguarda le scuole di competenza comunale ripartirà regolarmente, invece, la scuola II Circolo afferente all’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” che nei prossimi mesi sarà interessata comunque da dei lavori sui plessi.