Nell’era del presentismo, della velocizzazione delle informazioni e della loro altrettanto veloce scomparsa, riteniamo importante e doveroso andare controcorrente e ricordare le diverse personalità che hanno attraversato e segnato le nostre vite. Il gruppo di tifo organizzato Ciamm Cr’sciout Orta Nova C.S.F. ha deciso di organizzare un concorso pubblico sulla memoria di una grande persona e tifoso del nostro Foggia: Salvatore Spadavecchia.

Salvatore è stato uno dei fondatori del primo gruppo di tifo ortese, i fedelissimi di Orta Nova, e tutti noi lo ricordiamo per la sua straordinaria bontà d’animo e il suo sorriso. Erano gli anni della stagione 1982-1983, il gruppo era schierato in curva dietro lo storico striscione “I fedelissimi di Orta Nova” e Salvatore era lì, sempre pronto a tifare il suo e nostro Foggia.

Pertanto abbiamo deciso di dedicargli uno stendardo, in modo tale che il nostro gruppo avrà l’onore di portarlo in giro per gli stadi d’Italia per seguire e sostenere la nostra squadra del cuore. Al fine di promuovere i valori solidaristici e formativi del tifo e dello sport riteniamo importante che tutte le persone che desiderino farlo, possano dare il loro contributo.

Per tale motivo proponiamo a tutte/i di partecipare al concorso “Ricordiamo il fedelissimo Sasà”, grazie al quale la persona che realizzerà il miglior logo su Sasà vedrà il proprio elaborato esser presente in tutti gli stadi d’Italia e riceverà un bonus cultura, ossia la cifra di 50€ da spendere in una libreria.

Le informazioni necessarie per partecipare al concorso sono le seguenti:

inviare alla casella postale gianlucadigiovine@libero.it l’immagine in formato jpeg con una buona risoluzione, entro e non oltre le ore 12.00 del 25.10.2020 inserire nella propria proposta la foto di Salvatore; inserire nella propria proposta la scritta “Fedelissimo Sasà”; inserire nella propria proposta il logo del nostro gruppo Ciamm Cr’sciout Orta Nova C.S.F; la misura dello stendardo sarà 90×130;La commissione esaminatrice sarà composta dai membri del gruppo Ciamm Cr’sciout Orta Nova C.S.F.



L’assenza di Salvatore non può cancellare il suo insegnamento e il suo ricordo, sempre, ovunque e comunque cercheremo di trasmettere gli insegnamenti di Salvatore e canteremo per il nostro Foggia.

Comunicato Stampa

Ciamm Crsciout Orta Nova