La ASL Foggia è impegnata nel monitoraggio continuo di un nuovo focolaio da Covid-19 sviluppatosi all’interno della residenza per anziani “Istituto Pompeo” nel comune di Ascoli Satriano. Il Servizio di Igiene ha già sottoposto a tampone tutti gli ospiti e gli operatori della struttura e sta tracciando tutti i contatti dei positivi.

Al momento sono risultati positivi 15 ospiti sui 23 presenti e 7 operatori sui 14 complessivi, per un totale di 22 persone contagiate. Tutti sono stati presi in carico dalla ASL Foggia. Per 4 degli ospiti si è reso necessario il ricovero ospedaliero. “È in corso una ulteriore verifica del rispetto degli standard di sicurezza adottati nella struttura” – fa sapere il DG dell’ASL Foggia, Vito Piazzolla, a margine del bollettino regionale.

Nel frattempo il sindaco di Ascoli Satriano, Vincenzo Sarcone, è corso ai ripari con nuove ordinanze restrittive volte al contenimento del contagio. In data odierna, infatti, ha emanato l’ordinanza n.65 che in sostanza prevede nuove norme anticontagio per evitare assembramenti e l’obbligo di usare la mascherina sull’intero territorio comunale, all’aperto e in tutti gli spazi pubblici.

“Ho disposto la chiusura anticipata dei locali (bar, pizzerie e circoli privati) entro le ore 24 e revocato tutte le autorizzazioni di uso del suolo pubblico nei confronti dell’esercizi commerciali” – fa sapere il sindaco. “E’ stata disposta anche la chiusura della scuola per l’infanzia ‘Iascone’ per consentire una sanificazione dei locali di Via Vincenzo Lanza. La situazione particolare che stiamo vivendo – aggiunge il primo cittadino – richiede un forte rafforzamento della forza pubblica, volta ad assicurare un maggiore controllo dell’osservanza della normativa anti-covid. Ho spiegato al Prefetto che il corpo di Polizia Municipale di Ascoli è decisamente sotto organico e quindi abbiamo bisogno di una presenza costante delle forze dell’ordine”.