Dall’Istituto “Madre Tarcisia Vasciaveo” di Orta Nova arrivano le prime dichiarazioni dopo l’ufficialità dei casi di Covid-19 registrata sui tamponi di ospiti e personale sanitario della casa di riposo. Le suore domenicane del SS.Sacramento che gestiscono la storica struttura ortese non nascondono la preoccupazione, ma precisano che sia il personale che gli ospiti al momento siano in buone condizioni di salute, nonostante il contagio.

“Alla luce degli ultimi episodi – si legge nella nota a firma delle suore – affermiamo che stiamo vivendo un brutto momento. Il Covid è entrato anche nella casa di riposo per anziani, all’inizio della settimana scorsa quando si sono manifestati casi febbrili da parte di alcune nonne ospiti, d’intesa con il Direttore Sanitario il Dott. L. Cascarano e la dott.ssa A. Di Lauro si è deciso di attenzionare la situazione al Dipartimento della ASL, il quale sottoponeva le nonne a tampone faringeo per la ricerca di infezione da COVID 19. L’esito positivo ha fatto sì che la struttura mettesse in atto tutti i protocolli e percorsi anti Covid”.

Sabato 10 ottobre tutte le suore, operatori e ospiti hanno eseguito, nella struttura, il tampone faringeo. Nella giornata di domenica, secondo quanto si apprende, il Dipartimento della Asl ha comunicato in via ufficiosa la positività della maggior parte del personale e delle ospiti. Da ieri pomeriggio in struttura sono presenti medici della ASL che non hanno evidenziato la necessità di trasferire presso altre sedi gli ospiti in quanto lo stato di salute non ha carattere d’urgenza e di eccezionalità.

“Intanto permane sotto rigido controllo l’organizzazione assistenziale presso la Casa di riposo in questa delicata fase di emergenza Covid-19” – fanno sapere le suore. “Le famiglie sono costantemente informate e prosegue, con risultati estremamente positivi, il servizio di videochiamate nonne/parenti”.