Dopo la chiusura di tutte le scuole in Campania, il tema dell’istruzione rimane al centro del dibattito in un momento così difficile dal punto di vista dell’aumento del contagi da Covid-19. Anche ad Orta Nova le notizie che girano rischiano di minare la stabilità delle scuole e creare allarmismi – talvolta ingiustificati – che portano gli studenti a decidere di non frequentare.

Ecco perché, nelle ultime ore, il referente COVID-19 dell’Istituto Olivetti di Orta Nova, Alfredo Coppola, è intervenuto per fare il punto sui contagi che si sono verificati all’interno delle aule scolastiche. Secondo Coppola (che è anche consigliere comunale di maggioranza in Orta Nova) ci sarebbero state “molte bufale, allarmismi e disinformazione a volte anche dai colleghi” all’interno della scuola che conta delle sedi anche a Stornara e Carapelle.

“I contatti con il dipartimento prevenzione della ASL sono costanti e continui ed attualmente la situazione che si registra nella nostra scuola è la seguente” – spiega il referente. “Un caso positivo accertato per il quale è stata disposta la quarantena fiduciaria della classe che rientrerà a scuola a seguito dell’esito del tampone probabilmente entro martedì 20 ottobre; Un caso positivo accertato e già monitorato dalle autorità sanitarie per il quale non è stato necessario disporre la quarantena fiduciaria della classe in quanto già assente da scuola da più di 10 giorni. Diversi alunni, che hanno avuto contatti diretti con casi positivi accertati in data odierna, già non frequentano la scuola da diversi giorni”.

“La situazione – conclude Coppola – è ampiamente sotto controllo, è monitorata costantemente e non appena giungono nuove segnalazioni di positività, gli alunni e il personale interessato saranno prontamente avvisati. Il momento sociale che stiamo vivendo è oggettivamente complicato in tutto il territorio locale e nazionale ma insieme ce la faremo”.