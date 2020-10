Il Comune di Stornarella, in base a quanto riportato dall’ultimo bollettino epidemiologico del 18 ottobre 2020, è stato inserito nella fascia che conta da 6 a 10 positivi al Covid-19. Il dato in risalita dei tamponi positivi è stato confermato anche dal sindaco, Massimo Colia, nel suo ultimo aggiornamento in video, dato locale che probabilmente nelle prossime ore si allineerà alla comunicazione regionale.

“C’eravamo sentiti qualche giorno fa quando ancora avevamo un caso di positività, già ufficializzato in precedenza” – afferma il sindaco. “Adesso devo aggiornarvi di altri quattro casi positivi e questa è la dimostrazione di quanto sia facile per questo virus raggiungere le nostre case. Di questi quattro casi, due sono in ospedale ma le loro condizioni non preoccupano”.

Il sindaco, dopo aver fatto gli auguri ai suoi concittadini contagiati, è poi intervenuto anche sul tema dell’osservanza della quarantena fiduciaria. “Ad oggi abbiamo sempre trovato persone responsabili che si sono attenute alle disposizioni della ASL sulla quarantena fiduciaria prevista solo per chi da indagine epidemiologica è stato classificato contatto stretto. Quello che capita è che la gente non avendo tutte le informazioni pensa che sia contatto stretto anche chi non lo è e va nel panico”.