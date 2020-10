Un pericoloso incidente si è verificato nella serata di ieri sulla Strada Provinciale 81 che collega Orta Nova e Carapelle. Un’autovettura in transito, per cause ancora da accertare, ha colpito un ciclista (uomo di mezza età italiano) che viaggiava sulla stessa corsia, causando delle ferite per fortuna non molto gravi al malcapitato.

L’auto si è fermata per prestare soccorso. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 che ha constatato un forte trauma cranico e un trauma al bacino e ha provveduto a trasportare il ferito, che non sarebbe il pericolo di vita, presso l’ospedale Riuniti di Foggia.

L’incidente rende ancora una volta tristemente d’attualità il tema della viabilità sulla predetta strada provinciale. Dopo la riqualificazione dell’asfalto, infatti, permangono delle problematiche legate all’illuminazione e all’imprudenza con persone che si spostano in bici non segnalando la loro presenza. Al vaglio delle vicine amministrazioni comunali e dell’Unione dei Cinque Reali Siti vi è una progettualità di costruzione di una pista ciclabile separata dalla sede stradale che potrebbe far evitare diverse situazioni pericolose.

IMMAGINE DI REPERTORIO