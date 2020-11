La religione, in particolare quella cristiana di confessione cattolica, viene spesso associata alle oppressioni e alle dittature. In America Latina, in particolare, durante il secolo scorso, spesso segnato da violenze e regimi autoritari, la Chiesa è stata troppo spesso funzionale al regime. Gesù, però, nella sua vita si è fatto vicino agli ultimi e la teologia cristiana, sin dalle origini, rimarca la scelta preferenziale per i poveri.

Nel Salvador, piccolo Stato del Centro America, nel 1970 viene nominato vescovo un uomo destinato a cambiare la storia del suo Paese: Oscar Romero. Nella biografia di Anselmo Palini ritroviamo un Romero uomo, non un santino ma un pastore che ama il suo popolo e vede in esso l’incarnazione di Gesù. Profondamente legato all’insegnamento della Chiesa, Romero è tra i primi ad applicare la dottrina sociale del Concilio Vaticano II, spesso ancora oggi dimenticata. Una biografia avvincente e completa, un ottimo spunto per conoscere uno dei giganti del Novecento.

L’ingiustizia sociale impedisce la liberazione dell’uomo e si oppone a Dio e alla Chiesa. Siamo contrari a qualunque tipo di totalitarismo e di autoritarismo politico. Se il regime di El Salvador cambiasse da un polo all’altro, dall’estrema destra all’estrema sinistra, la missione della Chiesa non cambierebbe. Se il capitalismo dà un valore assoluto al denaro, il marxismo attribuisce poteri allo Stato tali che opprimono l’individuo. In ambedue i casi c’è problema di diritti umani e la Chiesa è impegnata nella difesa di tutti i diritti umani, come la lotta contro la miseria e l’oppressione, per l’esercizio della fede religiosa, per la libertà di espressione democratica, per la pace sociale e politica. (p. 165)

Anselmo PALINI, Oscar Romero – Ho udito il grido del mio popolo, AVE, Roma 2019

