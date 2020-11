Il portavoce del movimento politico di “Rivoluzione Orta Nova”, nonché candidato sindaco alla scorsa tornata elettorale, Nicola Di Stasio, è intervenuto per degli aggiornamenti sull’attività amministrativa del Comune ortese in questa delicata fase dell’aumento dei contagi. La compagine politica ha criticato le ultime spese deliberate dalla Giunta del sindaco Mimmo Lasorsa, in relazione al contrasto del contagio da Covid-19.

Secondo Di Stasio l’amministrazione avrebbe dato precedenza a spese – a suo dire – poco utili come (bandiere, ciclamini ecc.) e non avrebbe pensato a come effettuare uno screening della popolazione per tenere sotto controllo il contagio. “I cittadini sono stati lasciati soli” – afferma Di Stasio, nel video. “Comuni come Candela e Ordona hanno intrapreso delle iniziative a sostegno della tracciabilità dello stato di salute dei cittadini, convenzionandosi con dei laboratori di analisi e dando la possibilità ai soggetti più a rischio di fare test sierologici a prezzi bassi”.

Di Stasio ha riportato la determina n.867 del 4.11.2020 tramite la quale l’amministrazione Lasorsa ha stanziato l’importo di € 580,00 per effettuare dei test sierologici ai 29 dipendenti comunali, presso un laboratorio di analisi di Foggia. “E’ giusto che i dipendenti vengano tutelati come lavoratori – spiega Di Stasio – ma poiché abbiamo almeno 103 casi positivi, stando all’ultimo aggiornamento, mi risulta grave che il sindaco non abbia pensato anche ai cittadini. Avrebbero potuto dare l’opportunità a bambini ed anziani di fare dei test sierologici a prezzi calmierati con le spese che sono state sostenute per corone d’alloro, bandiere e ciclamini”.