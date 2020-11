Triste risveglio questa mattina per Orta Nova. Nel Largo Ex Gesuitico, zona centralissima solitamente molto frequentata, le sedute della piazza sono state sporcate da alcuni incivili che in pieno “coprifuoco” hanno pensato di darsi ai bagordi. La piazza ortese, infatti, è divenuta ricettacolo di bottiglie, bicchieri e cannucce, in un momento in cui il lockdown sembra essere ormai prossimo. Gli incivili hanno pensato bene di festeggiare nella notte, non in una zona periferica o in una casa privata, ma nel pieno centro cittadino di Orta Nova.

Questa mattina sul posto sono giunti gli operatori ecologici della ditta incaricata che hanno ripulito la zona. Nel frattempo le immagini dello scempio hanno viaggiato sui social network e hanno generato l’indignazione collettiva dei cittadini ortesi. Alcuni hanno puntato il dito contro i locali che somministrano alcolici, nonostante questi fossero comunque costretti ad osservare la chiusura imposta dall’ultimo DPCM e nonostante si adoperino per ripulire le zone adiacenti ben oltre le proprie pertinenze.

Un locale presente nei pressi della piazza deturpata ha replicato alle polemiche, scrivendo su Facebook quanto segue: “Se non fosse per il nostro staff, quella piazza sarebbe una topaia… sperando nella vostra collaborazione vi invitiamo a non alludere mai alla nostra attività che tanto di bello sta dando al paese”. La zona, così come suggerito dagli stessi gestori del locale, è dotata di videosorveglianza e questo potrebbe risultare utile a rinvenire gli autori di questa ennesima bravata.