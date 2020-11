Con l’ordinanza n.14 del 2020, il Sindaco di Ordona Adalgisa La Torre ha previsto misure più restrittive al fine di contenere il contagio da Covid 19 nel centro degli scavi. Le nuove misure saranno valide dal 17 novembre fino al 03 dicembre 2020 e di fatto vanno a restringere ulteriormente le libertà personali rispetto alle prescrizioni dell’ultimo DPCM.

In particolare la nuove stretta anti-contagio prevede la chiusura degli uffici comunali, con accesso solo previo appuntamento telefonico; la sospensione del mercato del martedì; la chiusura dei parchi e giardini pubblici, mentre resta consentita solo l’attività fisica singola.

Nella predetta ordinanza è previsto anche il divieto di permanere in gruppi su Via P. Mennea, Via Giovine, Via Ascoli, Piazza Padre Pio e Piazza Aldo Moro con annessi giardini pubblici circostanti il Municipio e nelle aree pedonali di Via D’Aloia e Piazza Paolo VI. Inoltre è fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di seduta sulle panchine o su qualsiasi manufatto idoneo ad essere utilizzato come seduta. È consentita la presenza fino a quattro persone in fila in attesa dell’accesso agli esercizi commerciali e agli Uffici aperti al pubblico, compresi Ufficio Postale, Istituto Bancario e Patronati.