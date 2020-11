In serata l’amministrazione comunale di Orta Nova ha annunciato un nuovo giro di vite per contenere il contagio da Covid-19. Dalla pagina del sindaco Domenico Lasorsa (anch’egli attualmente positivo e ricoverato in ospedale) sono state annunciate nuove ordinanze in merito al mercato settimanale, alla scuola e alle piazze della città.

“In virtù dell’incremento notevole dei casi positivi ad Orta Nova ci ritroviamo costretti a fare una serie di restrizioni” – si legge sulla pagina del sindaco. “Tutto questo per il bene dei nostri cittadini e per tutelare la loro salute. In questi giorni abbiamo osservato che la curva epidemiologica è arrivata sempre di più ad aumentare.Di conseguenza siamo chiamati a prendere seri provvedimenti”.

Dunque entro domani verranno pubblicate due ordinanze (che avranno valenza a partire da mercoledì 18 novembre) che vedranno le seguenti restrizioni: la sospensione del mercato settimanale fino al 3 dicembre, la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie) fino al tre dicembre. “Questa scelta è stata compiuta dopo aver avuto una serie di incontri con gli stessi dirigenti scolastici” – sottolineano dall’amministrazione comunale ortese

In aggiunta a ciò sarà disposto il divieto di stazionamento in piazza Ex Gesuitico, in Piazza Pietro Nenni e in Piazzetta Sant’Antonio. Al termine dell’informativa sui provvedimenti, dalla maggioranza hanno aggiornato il bollettino locale dei casi di Covid. Ad Orta Nova ci sono 161 casi positivi e 45 persone in quarantena. “Questi sono gli unici dati ufficiali a cui dobbiamo tutti attenerci” – sottolineano dalla maggioranza. “La Prefettura è l’unica fonte di ufficialità. Non lo sono né trasmissioni televisive e né proiezioni immaginarie”. Questo in risposta alla trasmissione televisiva di Telenorba, “il Graffio”, che negli ultimi giorni aveva inserito il centro ortese tra i più pericolosi della Puglia.