Ad oggi ci sono 60 positivi al Covid-19 nel Comune di Carapelle, mentre 22 persone si sono negativizzate. Nel dettaglio i positivi ufficiali (quelli che hanno effettuato il tampone in Asl) sono 33, mentre sono 27 coloro che hanno effettuato il tampone privatamente. 13 concittadini sono in attesa di tampone. Dall’inizio della seconda ondata di pandemia, cioè da ottobre 2020, i contagiati carapellesi totali sono stati 82

Questi sono i dati forniti dall’amministrazione comunale di Carapelle che si dice preoccupata per l’età media dei contagiati e più in generale per i numeri in costante aumento. “L’età media dei contagi è di 46 anni” – fanno sapere dal Comune. “Sono dati preoccupanti che potrebbero preannunciare l’ingresso in zona rossa. L’amministrazione chiede ancora una volta a tutti di collaborare, di non uscire se non per motivi giustificati. Sono ancora troppe le persone in giro, soprattutto la sera nelle aree periferiche, che vengono invase da adolescenti, spesso senza mascherina.

“Ma ci rivolgiamo a tutte le fasce d’età, visto che il virus non fa distinzioni” – fanno sapere dalla maggioranza del sindaco Umberto Di Michele. “Stiamo disponendo un’attività di sanificazione in tutto il paese. Verranno sanificate in modo particolare la piazza, le postazioni bancomat dell’ufficio postale e della banca, le aree antistanti ai negozi e le strade”.

