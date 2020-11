Il Foggia per mettere fine alla serie di tre partite senza vittorie, la Viterbese per cambiare passo dopo i soli 3 punti accumulati nelle ultime 5 partite. Allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo va in scena la 13esima giornata di Serie C girone C, un match che a dispetto della classifica mette di fronte due pretendenti alla salvezza. Marchionni lascia a casa Del Prete per motivi disciplinari e si affida a Galeotafiore con il recupero di Gentile che siede in panchina. Taurino affida tutte le sue speranza sul tandem d’attacco scuola Lazio, Rossi – Tounkara.

PRIMO TEMPO. Partita che inizia con ritmi decisamente blandi, le uniche sortite offensive delle due squadre sono affidate ai calci piazzati. Infatti al terzo minuto il tentativo di Bensaja da calcio di punizione finisce di poco alto sopra la traversa. Risponde Rocca con due calci d’angolo che però non portano nessun pericolo per la difesa gialloblu. I padroni di casa difendono bene e si affidano alle ripartenze di Tounkara. Quest’ultimo prende l’unico cartellino giallo della prima frazione, dopo un fallo su Gavazzi. Nei due minuti di recupero arriva un tiro da fuori area (il primo nello specchio) di Rocca, ma il portiere della Viterbese agguanta in presa bassa. Reti inviolate e molta noia nella prima frazione.

SECONDO TEMPO. Nella ripresa la partita inizia con un ritmo totalmente diverso. L’occasione ‘chiave’ arriva al 63esimo con un colpo di testa pericoloso di Gavazzi che viene respinto dal portiere gialloblu. Sugli sviluppi Rossi stende Galeotafiore in area e il Foggia si guadagna un penalty. Daga intuisce l’angolo ma Rocca sigla il vantaggio per i rossoneri. Terzo gol in campionato per il 33. Dopo il gol si sveglia la viterbese che arriva a calciare da posizione pericolosa con Simonelli, il cui tiro è deviato fuori da Fumagalli. Dagli sviluppi del calcio d’angolo doppio pericolo per i Satanelli: prima Anelli libera con il brivido, poi Falbo prova il tiro al volo su cui Fumagalli fa un vero e proprio miracolo. Al 76esimo succede l’incredibile: la Viterbese sbaglia un gol impossibile da 0 metri, il sinistro di Ferrani sfida le leggi della fisica e finisce fuori. A cinque minuti dalla fine ci prova ancora Simonelli al volo ma non inquadra lo specchio. Nel recupero Ferrani ci prova con una bella girata di testa ma la palla si spegne sulla parte alta della rete.

Sia in fase di impostazione, che di interdizione e realizzazione, Rocca è sempre più leader dei Rossoneri. Nota di merito anche per Fumagalli che replica l’ultima buona prestazione e blinda il risultato anche a Viterbo. Il Foggia vola in sesta posizione, in attesa del risultato della Juve Stabia, mentre la Viterbese sprofonda in zona retrocessione. Per la prossima partita sfida di lusso per il Foggia che attende il Palermo allo Zaccheria domenica 6 dicembre alle 14.

TABELLINO

Viterbese – Foggia 0-1 (Rocca RIG.)

Viterbese (3-5-2): Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Bianchi, Besea (66′ Calì), Salandria, Bensaja, Falbo (89′ Cappelluzzo); Rossi (66′ Simonelli), Tounkara

A disp.: Maraolo, Markic, Ricci, De Santis, E.Menghi, Sibilia, Galardi, M.Menghi, Scalera

All.: Taurino

Foggia (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Garofalo (79′ Vitale), Salvi, Rocca, Di Jenno (79′ Ndiaye); D’Andrea (85′ Gentile), Dell’Agnello

A disp.: Vitali, Di Masi, Raggio Garibaldi, Morrone, Lucarelli, Aramini, Pompa, Baldé, Regoli

All.: Marchionni