La comunità di Orta Nova è un lutto per la scomparsa di Anna Mastasi, una donna infaticabile che ha speso la sua vita per prodigarsi in favore delle persone ammalate. Una vera e propria colonna portante del mondo del volontariato locale che lascia un ricordo indelebile per le tante opere caritatevoli che sono state riconosciute anche dalle massime autorità dello Stato.

Oggi si è spenta, per cause naturali, all’età di 92 anni e la Misericordia di Orta Nova ha voluto dedicarle un pensiero, per ricordare il suo esempio. “La Misericordia di Orta Nova – si legge in una nota – vive con dolore la perdita di Anna Mastasi che per molti ortesi era come una persona di famiglia. Anna è stata un esempio di abnegazione e di totale disponibilità verso il prossimo e rappresenta una colonna portante del periodo di volontariato storico della nostra città”.

In città era conosciuta per aver prestato servizio prima come maestra, poi come segretaria del 2° circolo didattico di Orta Nova, ma soprattutto per la sua infaticabile attività di volontariato che l’ha condotta con merito ad essere insignita del titolo di cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Insieme a Gino Battaglini ha dato vita all’UAL di Foggia, dove per 53 anni consecutivi ha svolto una encomiabile attività di volontariato, accompagnando per molti anni tante persone a Lourdes e gestendo tutte le mansioni presso le strutture dell’associazione foggiana.