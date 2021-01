Sono stati pubblicati i nuovi bandi per il Servizio Civile Universale e Garanzia Giovani, attraverso i quali vengono istituiti su tutto il territorio nazionale dei progetti di rilevanza sociale che prevedono 46.891 posti disponibili per giovani tra i 18 e i 28 anni. Fino alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 2.814 progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.

Anche nel territorio dei Cinque Reali Siti sono stati attivati dei progetti, in favore di associazioni di volontariato ed enti istituzionali che intendono promuovere delle azioni positive attraverso l’impiego dei volontari. Nel dettaglio sono ben 45 i posti per il Servizio Civile e 4 quelli per Garanzia Giovani nel comprensorio che riunisce i cinque comuni del foggiano.

ORTA NOVA. Ad Orta Nova gli enti attuatori sono la Misericordia di Orta Nova e l’Avis. Nello specifico, la confraternita ortese propone sette progetti di Servizio Civile e uno di Garanzia Giovani, per un totale di 28 posti disponibili. I progetti sono: due per i Samaritani della Daunia (uno per il banco alimentare della sede di Foggia e uno per la sede Caritas della Chiesa Madre di Orta Nova), due per assistenza agli anziani (uno nella sede delle suore di Orta Nova e uno in Via Puglie), due per comunità resiliente (uno per la sede della parrocchia BVM di Lourdes e uno in Via Puglie) e l’ultimo per l’attività di trasporto e soccorso con Garanzia Giovani. L’Avis di Orta Nova, invece, cerca adesioni per il progetto dal titolo “Giovani per il dono e la salute” (due posti).

STORNARELLA. Due i progetti attivati dall’associazione Expoitaly “Rete nazionale Laboratori per la pace”, per un totale di sette posti disponibili. Le progettualità di quest’anno si occuperanno di coesione sociale, attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’ avvicinamento dei cittadini alle istituzioni, senza tralasciare azioni volte a preservare il patrimonio storico e culturale.

STORNARA E ORDONA. In questi due Comuni ci sono due progetti attivi, entrambi per quattro posti disponibili. I due soggetti attuatori sono i rispettivi Comuni che saranno anche sede si svolgimento dei progetti. Questi avranno l’obiettivo di promuovere azioni in contrasto alla illegalità, alla violenza e alle dipendenze, anche attraverso attività di prevenzione e di educazione.

Per quanto riguarda il Servizio Civile Universale, la domanda va fatta esclusivamente online all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ inserendo le specifiche del progetto scelto. Sui canali degli enti attuatori sono presenti tutte le specifiche dei progetti. E’ necessario possedere l’identità digitale SPID per procedere con l’istanza. Le informazioni generali sul SCU sono presenti al seguente link https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/.