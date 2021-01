Francesco Marcone è uno di quei nomi che in me rievocano emozioni profonde, legate alla mia infanzia: a scuola ci fecero leggere “Storia di Franco”, scritto dalla sorella Maria. Da allora, la mia mente associa questo nome a momenti bui che un bambino assimila ma che non elabora finché non diventa adulto. Francesco Marcone è il primo funzionario pubblico ucciso dalla malavita, mentre esercitava il suo lavoro come direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia. Franco, come veniva chiamato da tutti, era un uomo onesto, che pensava e insegnava ai propri figli che “lo Stato siamo noi”. Nel racconto a fumetti di Remo Fuiano, come scorrendo un album di ricordi, si ripercorre la vita e il percorso di Franco, fino a quel 31 marzo 1995 in cui viene assassinato. Le testimonianze di don Luigi Ciotti nell’introduzione e di Daniela Marcone, figlia del protagonista, in conclusione sono davvero intense. Il racconto di un uomo grande, che decise di non piegare la testa. Un esempio per tutti.

Se fosse un cibo:

Braciole per il ragù: un pasto domenicale, per una persona che dovrebbe essere ricordata in ogni famiglia.

Racchiuso in una frase:

3 aprile 1995. La città è in lutto. Alla chiesa del Carmine Nuovo vengono celebrati i funerali di Francesco Marcone. Monsignor Casale, Vescovo di Foggia, parla durante l’omelia. “… quanti omicidi dovremo attendere… Prima che insorga forte la risposta della nostra città alla malavita organizzata? … che si faccia piazza pulita della diffusa omertà, della sempre più pericolosa indifferenza, delle collusioni abilmente mascherate… ma tragicamente operanti nel tessuto sociale…” Lo stesso giorno un quotidiano locale: “In tutta la storia della Nazione mai un pubblico funzionario è stato vittima di un omicidio” (pp. 33-34)

Edizione Utilizzata:

Remo FUIANO, Francesco Marcone: colpevole di onestà, La meridiana, Molfetta 2015

Dove trovare il libro:

Questo libro si può ordinare in tutte le librerie fisiche e, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, nelle maggiori librerie online italiane (hoepli.it, unilibro.it, ibs.it).