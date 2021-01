Lucido e cinico. Lo aveva chiesto Marchionni alla vigilia della gara contro la Casertana. Detto, fatto. Il Foggia supera i campani nella ventunesima giornata del girone C di Serie C e si rilancia in classifica e nel gioco, dopo l’opaca prestazione a Bisceglie. Nei Satanelli si rivede Dell’Agnello in avanti dal primo minuto.

Proprio l’attaccante di Marchionni si fa vedere al 5′ quando gira di tacco un bel cross di Di Jenno neutralizzato da Avella, mentre al 13′ è D’Andrea a provarci dalla distanza ma trova il portiere ospite pronto alla respinta. L’esterno rossonero è più preciso due minuti dopo quando coglie un cross perfetto di Curcio e insacca per l’1-0 del Foggia. La Casertana si fa viva con un tiro cross di Turchetta, fuori non di molto. Ma la compagine di Guidi è macchinosa nelle manovre e non riesce a farsi vedere dalle parti di Fumagalli. Il Foggia ne approfitta e si rende ancora pericoloso con Curcio che arpiona il pallone al limite dell’area e impegna Avella alla mezz’ora. Il portiere casertano è il migliore dei suoi e al 40′ salva di piede su Dell’Agnello in contropiede. E’ l’ultimo sussulto del primo tempo, e la sensazione in tribuna è che il risultato stia stretto ai rossoneri.

Nella ripresa Marchionni si copre: Garofalo rileva D’Andrea, con Curcio che affianca Dell’Agnello nel 3-5-2 rossonero. Ci si aspetterebbe una Casertana all’arrembaggio, ma Fumagalli non rischia granché. Sono invece i padroni di casa a rendersi pericolosi con Balde al 71′ (entrato al posto di Vitale) che manda alto di destro al volo. Marchionni inserisce anche Morrone per Curcio, con l’obiettivo chiaro di non vivere patemi negli ultimi minuti. Ma proprio allo scadere la Casertana ha la grande chance per il pari con Coppone che spara a colpo sicuro ma trova Fumagalli attento. Finisce 1-0 per il Foggia che vince meritatamente e sale al quarto posto in classifica a pari punti con Catanzaro e Teramo. Proprio gli abruzzesi saranno i prossimi avversari degli uomini di Marchionni martedì allo Zaccheria. Servirà un Foggia ludico e attento. Proprio come oggi.