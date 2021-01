A volte l’approccio con la fantascienza pone molte persone in un atteggiamento negativo: alieni, astronavi, super poteri sono visti come qualcosa da bambini. La scelta di Davide del Popolo Riolo nel suo romanzo “Übermensch” è di percorrere la via dell’ucronia, uno stile di scrittura spesso associato a “La svastica sul sole” dell’americano Philip Dick, nel quale si immagina una storia “alternativa”. Nella Germania nazista si scopre un uomo superiore, dotato di poteri eccezionali; un superuomo che ha aiutato e supportato i nazisti a vincere la Seconda guerra mondiale e a conquistare il mondo. La storia si sviluppa attraverso varie linee narrative, tutte collegate tra loro intorno a una figura mitica e al tempo stesso realistica, verso un finale davvero sorprendente. Cosa può apportare un libro come questo al pensiero sul presente? In un’epoca in cui, secondo l’Eurispes, il 15,6% degli italiani nega l’Olocausto, riflettere su come sarebbero potute andare le cose ci aiuta a non dimenticare la grande tragedia che il nazismo e il fascismo hanno prodotto nel mondo. Da leggere per riflettere.

Se fosse cibo:

L’Übermensch decide di passare parte della sua vita tra le montagne tedesche, dove è d’obbligo mangiare salsicce, crauti e patate.

Racchiuso in una frase:

[Papà] a volte si dimentica di me e allora lo sento mormorare, tanto piano che credo lui stesso nemmeno si accorga di quello che dice. Mormora che i tedeschi stanno arrivando, e che ci uccideranno tutti. Insulta il mostro che ha permesso ai nazisti di dominare il mondo. Si preoccupa per me e per mamma. Prega, a volte, ma altre volte maledice l’Altissimo, per averci abbandonato, e per aver permesso al mostro di nascere. Il suo pensiero fisso è sul futuro e non lo abbandona mai. Penso che vivere nel futuro sia pericoloso, proprio come vivere nel passato. Il passato non lo puoi cambiare ma anche per il futuro… che cosa puoi fare? Dobbiamo vivere nel presente. Solo così possiamo evitare di impazzire. (p. 93)

Edizione Utilizzata:

Davide DEL POPOLO RIOLO, Übermensch, Delos Digital, Milano 2019

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, nelle maggiori librerie online italiane (mondadoristore.it, ibs.it, unilibro.it).