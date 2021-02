Una nuova opportunità turistica renderà ancor più attrattiva l’offerta del Comune di Roseto Valfortore. In primavera, quando il Covid-19 si spera possa essere superato, il Comune dei Monti Dauni renderà operativa la tenda per il “Glambing”.

Il termine nasce dalla fusione tra glamour e campeggio. Il glamping è di fatto un’esperienza nella quale le tradizionali attività di campeggio sono accompagnate dalle cosiddette “amenities” e, in alcuni casi, da servizi in stile resort. Il Comune di Roseto Valfortore attrezzerà questa nuova area in “Località Mulini” tra la Piscina “I Mulini” e la La Locanda del Mugnaio, e sarà data in gestione ai ragazzi di ARIA – Cooperativa di Comunità Roseto Valfortore.

La tenda, come un hotel a 5 stelle nel verde, prevedrà anche una tinozza con acqua riscaldata esterna alla veranda, per rendere anco più suggestiva una vacanza green, pensata per coppie o famiglie che intendono trascorrere una nuova esperienza.