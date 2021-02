Il sindaco di Orta Nova è intervenuto in video per fare il punto sulla situazione relativa ai contagi da Covid-19. Stando all’ultimo aggiornamento sarebbero 184 i positivi, in risalita di circa dieci unità rispetto all’ultimo bollettino locale. “Questo aumento – spiega Domenico Lasorsa – potrebbe essere causato da un presunto focolaio in una RSSA locale, sul quale stiamo facendo degli accertamenti”.

Il primo cittadino ha risposto a coloro che, all’aumentare dei contagi e dei decessi, nelle scorse ore, avevano chiesto l’inasprimento delle restrizioni e la conseguente “Zona Rossa” per il centro dei Reali Siti. “In merito a questo credo che sia fondamentale capire quali siano i veicoli del contagio, altrimenti si rischierebbe di adottare misure inutili o dannose”. Lasorsa ha posto l’accento sui contagi familiari, avvenuti durante ricorrenze, pranzi e cene in casa. “Possiamo fare tutte le multe che vogliamo, ma se non osserviamo le regole in ambito privato non ne veniamo a capo” – spiega il sindaco.

La buona notizia riguarda l’individuazione degli spazi per le vaccinazioni degli ultra ottantenni che formalmente partiranno dal 22 febbraio, ma già da oggi è possibile prenotarsi, secondo le disposizione della Regione Puglia. Ad Orta Nova le vaccinazioni avverranno nella struttura di Largo Mezzana – angolo Via Indipendenza (ex centro per l’impiego). “Una grande vittoria per il nsotro territorio” – conclude Lasorsa. “Dopo la struttura per effettuare i tamponi, avremo un’altra struttura che consentirà ai nostri anziani di effettuare le vaccinzioni senza spostarsi tanto”.