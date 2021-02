Diffondiamo integralmente il comunicato stampa a firma dell’assessore al personale con delega all’agricoltura, Carmine De Girolamo, in merito all’assegnazione del gasolio agricolo agevolato ad Orta Nova.

Ancora una volta in queste ore stiamo leggendo alcune notizie relative ad eventuali ritardi da parte dell’ente nella consegna dei libretti Uma. Vorremmo tranquillizzare tutti affermando che non vi è alcun tipo di ritardo né nella consegna né nella lavorazione degli stessi libretti. Come ben sappiamo ogni ente comunale ha a disposizione 30 giorni per poter espletare ogni pratica determinata dalla richiesta dei cittadini. E fino ad ora nessun libretto è stato consegnato oltre il trentesimo giorno, solo allora si potrebbe parlare di ritardo da parte dell’ente. Ma confermiamo che in questo momento non c’è alcun ritardo.

Dopo il pensionamento del dipendente che si occupava dei libretti in questione, abbiamo cercato di comprendere se la soluzione potesse essere trovata al nostro interno: ovvero capire se qualche altro dipendente potesse occuparsi di queste pratiche. Notando l’impossibilità della cosa, abbiamo immediatamente proceduto all’esternalizzazione. Ma vorremmo precisare questo: gli uffici preposti, in attesa dell’esternalizzazione, hanno continuato a lavorare assiduamente per poter garantire una velocizzazione dell’iter burocratico per l’espletamento delle richieste. Quanto è vero che in questa settimana, in ordine cronologico, verranno rilasciati buona parte dei libretti in virtù delle domande arrivate. Tranquillizziamo tutti gli agricoltori: il carburante agevolato per uso agricolo sarà garantito a tutti rispettando sempre i tempi di consegna.

Comunicato Stampa

Carmine De Girolamo