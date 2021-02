Marjane Satrapi è una delle più importanti autrici di graphic novel della nostra epoca. Di nascita iraniana e di formazione europea, è diventata celebre con il romanzo a fumetti “Persepolis”, dal quale è stato tratto un film candidato agli Oscar. In “Pollo alle prugne”, il tratto (grafico e narrativo) dell’autrice è evidente sin dall’inizio: una storia familiare, episodi di vita quotidiana e un pizzico di realtà e storia iraniana sono gli ingredienti di questo splendido racconto. Cosa succede a un musicista se perde il suo prezioso strumento? E se pensa che la sua vita abbia senso solo se espressa nella sua arte? La storia degli ultimi giorni di Nasser Ali cattura il lettore e lo trasporta in un’atmosfera onirica e colma di sentimenti. Il libro, che ha vinto il premio come miglior album al festival di Angoulême nel 2004 (l’Oscar dei fumetti), non dovrebbe mancare sugli scaffali della libreria degli amanti dei fumetti. Incredibile!

Se fosse cibo:

Sicuramente… pollo alle prugne!

Racchiuso in una frase:

– Nahid! Dov’è Nasser Ali?

– In camera sua.

– Nasser Ali…! Nasser Ali! Rispondi…

– Parvine! Sei tu? E’ tanto tempo che non ci vediamo…

– Lo so… Ero in viaggio… Io…

– Non mi sto lamentando, Parvine.

– Ti amo tanto, Nasser Ali.

– Anch’io, sorellina, anch’io. Ti adoro.

– Non dimenticherò mai il tuo aiuto incondizionato al momento del divorzio. Non dimenticherò mai come mi difendesti contro tutta la famiglia.

– Sei sempre stata coraggiosa. Io non ho fatto niente.

– Non dire così, Nasser Ali. Senza di te, non ce l’avrei mai fatta.

– Non volevo che vivessi con un uomo che non amavi. Non volevo che sprecassi così la tua vita.

– Ci sei riuscito… Oggi sono felice.

– Sono felicissimo di saperlo… …almeno sarò servito a qualcosa. (p. 72)

Edizione Utilizzata:

Marjane SATRAPI, Pollo alle prugne, Sperling & Krupfer, Milano 2012

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile sui maggiori e-commerce italiani (mondadoristore.it, lafeltrinelli.it, ibs.it).