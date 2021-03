“La terza ondata sta facendo il suo corso. Tra lente guarigioni e un virus che si diffonde velocemente siamo a 139 casi positivi”. E’ l’ultimo aggiornamento diffuso dal sindaco di Stornarella, Massimo Colia, all’indomani delle nuove misure restrittive che hanno classificato la Puglia come zona rossa da lunedì 15 marzo al 6 aprile.

“Stiamo concordando con la ASL l’avvio di uno screening attraverso test antigenico rapido, con tampone molecolare da effettuare in seconda istanza, in caso di positività, su popolazioni target utili a limitare la diffusione del virus” – fa sapere il primo cittadino. “Inoltre ho disposto la proroga dell’ordinanza sindacale per la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, pubbliche e private, fino al 6 aprile”.

“Putroppo ieri il virus ha portato via un’altra nostra concittadina. L’intera comunità si stringe attorno ai suoi cari. È evidente che siamo nel mezzo di una tempesta. La nostra è la sfida più difficile. Dobbiamo impegnarci seriamente anche se siamo tutti provati da questa lunga pandemia. Ora è importante reagire come comunità per non rischiare di essere travolti”.