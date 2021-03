Partiranno a breve i lavori di riqualificazione di un’area già esistente all’interno del “Centro Sportivo Comunale San Rocco” di Stornara così da offrire all’intera comunità la possibilità di praticare più attività sportive. Ad annunciarlo è stato il sindaco Rocco Calamita con un post su Facebook rivolto ai suoi concittadini.

“Grazie a questa riqualificazione sarà possibile effettuare sport quali calcetto a 5 su campo con erba artificiale, tennis su campo in resina acrilica, basket su campo in resina acrilica, pallavolo su campo in resina acrilica. Il campo di calcetto in erbetta sintetica e il campo da tennis già presenti hanno una serie di carenze funzionali, da questa condizione deriva l’esigenza dell’ intervento di ristrutturazione sia per l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti e sia per la realizzazione di un manto erboso artificiale per il calcetto e una pavimentazione in resina acrilica per i campi polifunzionali oltre ad una serie di opere per garantire l’adeguamento dell’impianto (illuminazione, recinzioni, sedute, ingressi, ecc.)”.